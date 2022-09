Fondi russi | Salvini | Lega risponde a italiani | basta chiacchiere

(Di sabato 17 settembre 2022) "Avete chiacchierato per settimane diai partitiche non ci sono. Io parlo di fatti, non dio di interpretazioni". Così il segretario della, Matteo, ...

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Non ci sono partiti italiani nei dossier Usa sui fondi russi ai partiti'. Lo ha detto Franco Gabrielli al Copasir #ANSA - alex_orlowski : Scandalo Fondi russi ai partiti Italiani ed Europei , sono 2 anni che aspettavo questo momento :) Buon lavoro… - LaVeritaWeb : Giornaloni, Ue e sinistra si sono affannati a inventarsi il dossier Usa sui fondi russi ai partiti italiani. Cioè u… - QMarcoAMaRSI : @OrtigiaP @borghi_claudio @fdragoni @maryfagi @valy_s @EmiliaUA @GuessWho9900 @Leonard6031 @LucioMalan… - GirolamoSeghet9 : @EnricoLetta Potevi andare a spalare un po' di melma nelle Marche facevi bella figura e ti rendevi utile, invece va… -

"Avete chiacchierato per settimane diai partiti italiani che non ci sono. Io parlo di fatti, non di chiacchiere o di interpretazioni". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti a Milano, ...Lo sguardo dell'ex sceriffo del web da un lato è attraversato dal sollievo che l'Italia non sia coinvolta nell'affaire, dall'altro trasmette sottili inquietudini per il futuro. Caro ...La Russia può davvero usare armi nucleari nel conflitto in Ucraina Una risposta è arrivata - indirettamente - dal portavoce del Cremlino Peskov che ha replicato al presidente ...Milano, 17 set. (askanews) - "Avete chiacchierato per settimane di fondi russi ai partiti italiani che non ci sono. Io parlo di fatti, non ...