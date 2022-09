Fiorentina, Milenkovic: 'Rinnovo merito di Italiano e delle ambizioni del club' (Di sabato 17 settembre 2022) Il difensore serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato al portale Informer: queste alcune delle sue dichiarazioni. “Ho parlato mo... Leggi su calciomercato (Di sabato 17 settembre 2022) Il difensore serbo dellaNikolaha parlato al portale Informer: queste alcunesue dichiarazioni. “Ho parlato mo...

sportli26181512 : Fiorentina, Milenkovic: 'Rinnovo merito di Italiano e delle ambizioni del club': Il difensore serbo della Fiorentin… - napolimagazine : FIORENTINA - Milenkovic: 'Ho rinnovato per le ambizioni del club e la permanenza di Italiano' - apetrazzuolo : FIORENTINA - Milenkovic: 'Ho rinnovato per le ambizioni del club e la permanenza di Italiano' - sportface2016 : #Fiorentina, le parole di #Milenkovic: 'Ho rinnovato per le ambizioni del club' - toore21_ : La grandissima preparazione atletica della fiorentina che: Fa rompere dodo per un controllo palla Sottil per uno sc… -