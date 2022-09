Fiorentina, Milenkovic: “Ho rinnovato per le ambizioni del club” (Di sabato 17 settembre 2022) “Rinnovo? Ho ragionato e parlato molto con la dirigenza e la famiglia nei mesi precedenti: la decisione che ho preso si basa sulle ambizioni del club, che sono molto alte. Si capisce dall’inserimento di giocatori di qualità, dalla costruzione del centro sportivo più bello d’Europa e dal desiderio del club di dare una svolta. Anche la permanenza di Vincenzo Italiano e il suo stile di giocoR sono stati molto importanti per me al momento della decisione”. Lo ha detto il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic al sito serbo Informer. Non mancano le ambizioni in Europa: “Qualcuno haa sottovalutato la Conference League, poi abbiamo visto che significato ha avuto la scorsa stagione per la Roma di Mourinho. C’era tanto entusiasmo”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) “Rinnovo? Ho ragionato e parlato molto con la dirigenza e la famiglia nei mesi precedenti: la decisione che ho preso si basa sulledel, che sono molto alte. Si capisce dall’inserimento di giocatori di qualità, dalla costruzione del centro sportivo più bello d’Europa e dal desiderio deldi dare una svolta. Anche la permanenza di Vincenzo Italiano e il suo stile di giocoR sono stati molto importanti per me al momento della decisione”. Lo ha detto il difensore della, Nikolaal sito serbo Informer. Non mancano lein Europa: “Qualcuno haa sottovalutato la Conference League, poi abbiamo visto che significato ha avuto la scorsa stagione per la Roma di Mourinho. C’era tanto entusiasmo”. SportFace.

