Fiorentina, Italiano: “Non esistono gli errori come quelli di Gollini” (Di sabato 17 settembre 2022) Fiorentina Italiano- La Fiorentina sta svolgendo attività intensa in vista della gara di domani, contro il Verona alle ore 15:00. La Fiorentina è tornata subito a lavoro dopo la disfatta europea, coadiuvata dalla sconfitta contro il Basaksehir per 3-0. L’allenatore dei Viola, Vincenzo Italiano, è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita. Ecco di seguito, le parole dell’allenatore dei Toscani: Sulla gara: “Non mi aspettavo un secondo tempo così. Alle prime difficoltà ci sgretoliamo, una partita che era in equilibrio finisce tre a zero. Alle prime difficoltà siamo fragili e non riusciamo a reagire. Dispiace perché eravamo partiti per fare un risultato diverso e reagire ai momenti difficili, invece affronteremo un altro periodo buio. Gli avversari sono tosti, mi rendo conto che in Europa è ... Leggi su seriea24 (Di sabato 17 settembre 2022)- Lasta svolgendo attività intensa in vista della gara di domani, contro il Verona alle ore 15:00. Laè tornata subito a lavoro dopo la disfatta europea, coadiuvata dalla sconfitta contro il Basaksehir per 3-0. L’allenatore dei Viola, Vincenzo, è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita. Ecco di seguito, le parole dell’allenatore dei Toscani: Sulla gara: “Non mi aspettavo un secondo tempo così. Alle prime difficoltà ci sgretoliamo, una partita che era in equilibrio finisce tre a zero. Alle prime difficoltà siamo fragili e non riusciamo a reagire. Dispiace perché eravamo partiti per fare un risultato diverso e reagire ai momenti difficili, invece affronteremo un altro periodo buio. Gli avversari sono tosti, mi rendo conto che in Europa è ...

infoitcultura : Fiorentina, Italiano: “Non esistono gli errori come quelli di Gollini” - mrandroid02 : Fiorentina, viaggio alle radici di un declino Italiano - sportli26181512 : #Fiorentina, viaggio alle radici di un declino Italiano: L’avventura europea sta diventando un incubo e in campiona… - Fiorentinanews : 'La tua rosa è già attrezzata per fare meglio dell'anno scorso'. Il retroscena sul difensore e la risposte del club… - intertristi1899 : RT @kekko_molise87: @AndreaCalderisi @intertristi1899 @MilanNewsit Ma infatti per me Allegri è da esonerare subito proprio per questo . Que… -