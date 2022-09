Fiorentina, Gollini salta il Verona per un trauma contusivo al ginocchio (Di sabato 17 settembre 2022) Piove sul bagnato per Pierluigi Gollini, la cui stagione con la Fiorentina non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo il clamoroso errore in Conference League contro il Basaksehir, il portiere ha rimediato un infortunio che lo costringerà a saltare la sfida di Serie A contro il Verona. Attraverso un comunicato ufficiale, il club parla di un “trauma contusivo al ginocchio“, accusato proprio giovedì nel match di Istanbul. Italiano riabbraccia invece Nico Gonzalez, Sottil e Zurkowski, che sembrano essersi messi alle spalle i rispettivi problemi fisici. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Piove sul bagnato per Pierluigi, la cui stagione con lanon è iniziata nel migliore dei modi. Dopo il clamoroso errore in Conference League contro il Basaksehir, il portiere ha rimediato un infortunio che lo costringerà are la sfida di Serie A contro il. Attraverso un comunicato ufficiale, il club parla di un “al“, accusato proprio giovedì nel match di Istanbul. Italiano riabbraccia invece Nico Gonzalez, Sottil e Zurkowski, che sembrano essersi messi alle spalle i rispettivi problemi fisici. SportFace.

DiMarzio : #SerieA | @acffiorentina, infortunio per il portiere #Gollini - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: #Fiorentina, #Gollini salta il #Verona per un trauma contusivo al ginocchio - sportface2016 : #Fiorentina, #Gollini salta il #Verona per un trauma contusivo al ginocchio - Spugna79 : Mi aspettavo qualche tweet polemico/nostalgico con scritto: 'Visto che Dragowski?Dovevamo tenerlo altro che Gollini… - serieAnews_com : ?? #FiorentinaVerona, #Gollini assente nella lista dei convocati ??Preoccupazione quindi per #Italiano e per i tifos… -