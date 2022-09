BelpietroTweet : Nel report americano non ci sono nomi di politici di casa nostra. Ma giornali e Pd hanno per ore scatenato una cane… - PagellaPolitica : Nel 2018, quando la Lega era al governo, il partito di Matteo Salvini presentò alla Camera un emendamento alla legg… - Agenzia_Ansa : Il presidente del Copasir, Urso, assicura - dopo un confronto con Gabrielli, a capo dell'Authority sulla sicurezza… - Luca_Scialo81 : Finanziamenti esteri ai partiti: occhio a Fondazioni Usa e Germania - giammari59 : RT @GiuliaCortese1: Nel 2018 c'era stato un tentativo da parte della #Lega di inserire nella legge #Spazzacorrotti una norma che consentiss… -

Difesa edsono altrettanto delicati: in mezzo alla guerra in Ucraina è semplicemente ... Italia Per Gabrielli nei dossier americani non c'è traccia dirussi ai partiti italiani ...Il forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro diimpact,...è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati. ...Il Carroccio: «Dal governo forzatura sulle concessioni». Ma Garavaglia non firma i decreti attuativi. Il leader leghista: «I fondi russi non ci riguardano. Aspetto le scuse di Letta, Conte, Renzi e co ...Il premier illustra le misure del dl aiuti ter, che ha stanziato altri 14 miliardi. Ampliata alle pmi con consumi più bassi mediante i crediti di ...