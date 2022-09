FIFA 23: Sergio Ramos critica EA Sports. Il difensore spagnolo è deluso per la sua carta (Di sabato 17 settembre 2022) EA Sports nelle ultime ore ha svelato gli overall e le stats ufficiali del calciatori del PSG che ritroveremo nel database della modalità FIFA 23 Ultimate Team. Nell’intervista rilasciata al canale youtube del club parigino il difensore spagnolo ha dichiarato di non essere contento dell’overall e delle stats della sua carta. “Penso che la mia carta dovrebbe avere dei valori più alti di quelli che leggo. Sinceramente non sono felice.” questa la dichiarazione rilasciata da Sergio Ramos. La questione si è poi conclusa con una piccola battuta che è terminata con una risata fragorosa di tutti i presenti. “Il tizio che mi ha dato questi valori è in questa stanza con noi? Lo ammazzo!”. Ricordiamo che effettuando il preordine della versione ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 17 settembre 2022) EAnelle ultime ore ha svelato gli overall e le stats ufficiali del calciatori del PSG che ritroveremo nel database della modalità23 Ultimate Team. Nell’intervista rilasciata al canale youtube del club parigino ilha dichiarato di non essere contento dell’overall e delle stats della sua. “Penso che la miadovrebbe avere dei valori più alti di quelli che leggo. Sinceramente non sono felice.” questa la dichiarazione rilasciata da. La questione si è poi conclusa con una piccola battuta che è terminata con una risata fragorosa di tutti i presenti. “Il tizio che mi ha dato questi valori è in questa stanza con noi? Lo ammazzo!”. Ricordiamo che effettuando il preordine della versione ...

ultimateteamit : *NEW* #FIFA23 #FUT23 #FUT: Sergio Ramos critica EA Sports. Il difensore spagnolo è deluso per la sua carta - igolmar : @sergio_segre Pronto Baku?cessate immediatamente il fuoco o avrete sanzioni embargo esclusione da Fifa FIA etc… - davie_sergio : RT @ESPNFC: Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo in FIFA 23 ?? -