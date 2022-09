Fibra ottica in arrivo a San Leucio del Sannio: internet ultra veloce per 1400 unità immobiliari (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Leucio del Sannio (Bn) – Al via i cantieri della «Open Fiber», per la realizzazione della nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultralarga, per la connessione a internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia. Le risorse stanziate non gravano sul bilancio del Comune: l’infrastruttura è infatti finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica. La nuova rete coprirà 1389 unità immobiliari, attraverso la modalità FTTH (Fiber-to-the-home, cioè la Fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici) l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi. L’utenza sanleuciana potrà usufruire della nuova rete attraverso gli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSandel(Bn) – Al via i cantieri della «Open Fiber», per la realizzazione della nuova rete pubblica di telecomunicazioni a bandalarga, per la connessione acon prestazioni efficaci e all’avanguardia. Le risorse stanziate non gravano sul bilancio del Comune: l’infrastruttura è infatti finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica. La nuova rete coprirà 1389, attraverso la modalità FTTH (Fiber-to-the-home, cioè lastesa fino all’interno degli edifici) l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi. L’utenza sanleuciana potrà usufruire della nuova rete attraverso gli ...

