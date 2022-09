Festival Nazionale dell' Economia Civile | il saluto del Presidente della Repubblica per la 4ª edizione

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - Peppe Iodice al Festival Nazionale del teatro “Città di Casamarciano” domenica 18 settembre - CooperTrentina : Festival Nazionale dell’Economia Civile, presentata la ricerca del Benvivere in Italia 2022 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - Peppe Iodice al Festival Nazionale del teatro “Città di Casamarciano” domenica 18 settembre - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - Peppe Iodice al Festival Nazionale del teatro “Città di Casamarciano” domenica 18 settembre - apetrazzuolo : SPETTACOLI - Peppe Iodice al Festival Nazionale del teatro “Città di Casamarciano” domenica 18 settembre -

Agenzia ANSA

In programma fino al 3 ottobre, ilsi svolgerà senza alcuna restrizione sanitaria o ... La produzione di luppolo e birra è un cultoin Germania, soprattutto in Baviera.... Piazza Grande, ore 21:00); a Carpi Marco Pallavicini, in collaborazione con l'Istituto... Inoltre, saranno disponibili oltre trenta le mostre che verranno proposte in occasione del... Al via la quarta edizione del Festival nazionale di economia civile - Economia Questo sito utilizza cookies tecnici e di profilazione di terze parti per le sue funzionalità. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione sul sito acconsenti all’uso dei cookie. OK, HO CAPIT ...Modolo Festival, non fermiamo la tradizione: taglio del nastro oggi 17 settembre per la seconda edizione della manifestazione.