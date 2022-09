Festival Nazionale dell’Economia Civile, focus su lavoro e comunità (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Firenze, 16 settembre 2022. “In buona compagnia… nel lavoro con la comunità”. Questo il nome del panel svoltosi nel corso del Festival Nazionale dell’Economia Civile per ripensare i modelli di partecipazione e collaborazione nei luoghi di lavoro. Moderato da Eva Giovannini (inviata e conduttrice RaiNews 24), al panel sono intervenuti Maria Paola Monaco (Professoressa diritto del lavoro Università di Firenze), Mario Mirabile (Vice Presidente di South Working), Fabiola Di Loreto (Direttrice Generale Confcooperative), Yvan Sagnet (Attivista e Fondatore di Nocap) e Domenico Pantaleo (Presidente AUSER). La professoressa Maria Paola Monaco ha spiegato come «il covid ha rappresentato un punto di svolta anche per il mondo del ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Firenze, 16 settembre 2022. “In buona compagnia… nelcon la”. Questo il nome del panel svoltosi nel corso delper ripensare i modelli di partecipazione e collaborazione nei luoghi di. Moderato da Eva Giovannini (inviata e conduttrice RaiNews 24), al panel sono intervenuti Maria Paola Monaco (Professoressa diritto delUniversità di Firenze), Mario Mirabile (Vice Presidente di South Working), Fabiola Di Loreto (Direttrice Generale Confcooperative), Yvan Sagnet (Attivista e Fondatore di Nocap) e Domenico Pantaleo (Presidente AUSER). La professoressa Maria Paola Monaco ha spiegato come «il covid ha rappresentato un punto di svolta anche per il mondo del ...

