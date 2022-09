Festival Nazionale dell’Economia Civile, Barca: “Politiche pubbliche sensibili alle persone nei territori” (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Firenze, 17 settembre 2022. Economia Civile e buone pratiche mirano anche e soprattutto ad assottigliare le differenze. Questi i temi trattati dal panel “In buona compagnia… per ridurre le diseguaglianze e i conflitti in Europa e nel mondo”, nel corso del secondo giorno del Festival Nazionale dell’Economia Civile 2022 in corso a Firenze. Moderati da Paolo Petrecca (Direttore di RaiNews24), i relatori Fabrizio Barca (Coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità), Stefano Granata (Presidente di Confcooperative Federsolidarietà), Myriam Dossu D’Almeyda (Ministra delle Politiche e dell’impiego giovanile del Togo) e Ida Di Stasio (Youth Ambassador One Campaign Italia) hanno parlato di come inserire come si inseriscono il messaggio, la visione e le buone ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Firenze, 17 settembre 2022. Economiae buone pratiche mirano anche e soprattutto ad assottigliare le differenze. Questi i temi trattati dal panel “In buona compagnia… per ridurre le diseguaglianze e i conflitti in Europa e nel mondo”, nel corso del secondo giorno del2022 in corso a Firenze. Moderati da Paolo Petrecca (Direttore di RaiNews24), i relatori Fabrizio(Coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità), Stefano Granata (Presidente di Confcooperative Federsolidarietà), Myriam Dossu D’Almeyda (Ministra dellee dell’impiego giovanile del Togo) e Ida Di Stasio (Youth Ambassador One Campaign Italia) hanno parlato di come inserire come si inseriscono il messaggio, la visione e le buone ...

