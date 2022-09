Ferrara: “Kvaradona? No, per cortesia!. Ecco come sarà Milan-Napoli -VIDEO (Di sabato 17 settembre 2022) Ciro Ferrara ha parlato di Milan-Napoli big match di serie A e su Khvicha Kvaratskhelia: “Non paragonatelo a Maradona. Devo dire che mi ha sorpreso…” Ambasciatore della Serie A ed ex-pilastro difensivo del Napoli delle meraviglie, Ciro Ferrara ai microfoni dei canali della lega ha raccontato le grandi sfide del passato tra rossoneri e partenopei. L’ex difensore analizza i talenti del futuro delle due squadre che lottano per il vertice della classifica Serie A TIM 2022/23 L’ex capitano del Napoli Ciro Ferrara, ai microfoni del canale ufficiale Youtube della Lega Serie A, ha analizzato il big match di domenica a San Siro tra gli azzurri e il Milan. Ciro ha ripercorso le grandi sfide di fine anni ’80. L’ex difensore della Nazionale ha parlato anche del ... Leggi su napolipiu (Di sabato 17 settembre 2022) Ciroha parlato dibig match di serie A e su Khvicha Kvaratskhelia: “Non paragonatelo a Maradona. Devo dire che mi ha sorpreso…” Ambasciatore della Serie A ed ex-pilastro difensivo deldelle meraviglie, Ciroai microfoni dei canali della lega ha raccontato le grandi sfide del passato tra rossoneri e partenopei. L’ex difensore analizza i talenti del futuro delle due squadre che lottano per il vertice della classifica Serie A TIM 2022/23 L’ex capitano delCiro, ai microfoni del canale ufficiale Youtube della Lega Serie A, ha analizzato il big match di domenica a San Siro tra gli azzurri e il. Ciro ha ripercorso le grandi sfide di fine anni ’80. L’ex difensore della Nazionale ha parlato anche del ...

