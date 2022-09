Fenomeno Dybala | soltanto Batistuta meglio di lui dopo 8 partite

(Di sabato 17 settembre 2022) La Roma si gode il talento di Paulo, l’argentino è il miglior marcatore dei giallorossi8 partita,di luiLa Roma si gode il talento di Paulo, l’argentino è il miglior marcatore dei giallorossi8 partita,di lui. Con le sue quattro reti segnate sta trascinando la Roma in campionato e Europa League. Nessuno come lui negli ultimi anni, maBatigol ha fattodella Joya in giallorosso, quando in 8segnò ben 9 reti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Così i numeri dico chepuò giocare sempre , e sempre bene, visto che la panchina iniziale contro l'Helsinki, in Europa League, è stata solo una scelta gestionale. A dimostrarlo, i 69 secondi ...sta facendo la differenza alla Roma... "È unper le sue caratteristiche tecniche. Naturalmente deve essere inserito nel contesto adeguato. Sta a Mourinho trovare l'ambito giusto per l'...Un inizio da sogno per Dybala Sussurri e grida. Allusioni e timori. Per questo ci sono notti in cui ci si sveglia e non si riesce a prendere più sonno perché ci si chiede: “Avrò preso la decisione più ...La Joya non ha ancora saltato una partita, come se la serenità ritrovata avesse guarito anche i guai fisici. A Torino pensavano di essersi tolti un peso, i nerazzurri hanno fatto marcia indietro. E Mo ...