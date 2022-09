Fendi festeggia i 25 anni della sua Baguette con una collezione ad hoc (Di sabato 17 settembre 2022) Sono trascorsi 25 anni da quando Fendi ha presentato la sua Baguette e ha voluto celebrare questa ricorrenza con una sfilata ad hoc, con il supporto di Marc Jacobs. In prima fila anche Sarah Jessica Parker: la sua Carrie è stata la prima fan in Sex and the City. “It’s not a bag. It’s a Baguette”, diceva Carrie Bradshaw. La Baguette torna a far parlare di sé e non soltanto grazie a And Just Like That. Anche se il sequel di Sex and the City ha riacceso l’amore di Carrie Bradshaw nei suoi confronti, Fendi non ha mai dimenticato il fascino evergreen di una delle sue bag più iconiche di sempre. E che ad oggi ha compiuto 25 anni dal suo lancio. Per festeggiare questo importante traguardo Kim Jones ha unito le forze con Marc Jacobs riportando la sua ... Leggi su velvetmag (Di sabato 17 settembre 2022) Sono trascorsi 25da quandoha presentato la suae ha voluto celebrare questa ricorrenza con una sfilata ad hoc, con il supporto di Marc Jacobs. In prima fila anche Sarah Jessica Parker: la sua Carrie è stata la prima fan in Sex and the City. “It’s not a bag. It’s a”, diceva Carrie Bradshaw. Latorna a far parlare di sé e non soltanto grazie a And Just Like That. Anche se il sequel di Sex and the City ha riacceso l’amore di Carrie Bradshaw nei suoi confronti,non ha mai dimenticato il fascino evergreen di una delle sue bag più iconiche di sempre. E che ad oggi ha compiuto 25dal suo lancio. Perre questo importante traguardo Kim Jones ha unito le forze con Marc Jacobs riportando la sua ...

