Fedez e la richiesta a Chiara Ferragni che lascia senza parole (Di sabato 17 settembre 2022) Fedez lancia un appello ala moglie Chiara Ferragni durante la diretta di Sky: ecco la sua richiesta Tutto è pronto per la nuova edizione di X- Factor. Quest’anno come ci fanno sapere alcune indiscrezioni, ci saranno tante novità e sorprese. La prima riguarda la conduttrice che è Francesca Michel accompagnata da Fedez. Il marito di Chiara Ferragni sederà tra i giudici dopo ben sei anni. L’ultima volta è stato nel 2015 dove aveva portato in finale gli Urban Strangers, e poi più nulla. Negli anni successivi, Fedez si è focalizzato sulla sua carriera prima con Comunisti col rolex insieme a J-Ax, poi tutto da solo. La differenza tra allora ed oggi sta nella sua compagna Chiara Ferragni. L’infuencer da ... Leggi su formatonews (Di sabato 17 settembre 2022)lancia un appello ala mogliedurante la diretta di Sky: ecco la suaTutto è pronto per la nuova edizione di X- Factor. Quest’anno come ci fanno sapere alcune indiscrezioni, ci saranno tante novità e sorprese. La prima riguarda la conduttrice che è Francesca Michel accompagnata da. Il marito disederà tra i giudici dopo ben sei anni. L’ultima volta è stato nel 2015 dove aveva portato in finale gli Urban Strangers, e poi più nulla. Negli anni successivi,si è focalizzato sulla sua carriera prima con Comunisti col rolex insieme a J-Ax, poi tutto da solo. La differenza tra allora ed oggi sta nella sua compagna. L’infuencer da ...

