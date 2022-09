Federica Pellegrini, dopo il matrimonio il traguardo tanto atteso (Di sabato 17 settembre 2022) Federica Pellegrini a un mese fa le nozze con Matteo Giunta, ora la realizzazione di un altro sogno. Il matrimonio è stato celebrati il 27 agosto scorso a Venezia, nella chiesa di San Zaccaria davanti a 160 invitati. La Divina era proprio divina con l’abito bianco scelto. I festeggiamenti sono poi proseguiti all’Hotel Marriott dell’Isola delle Rose e hanno partecipato tantissimi sportivi e personaggi dello spettacolo. Come le nuotatrici e damigelle della sposa Alice Mizzau, Martina Carraro, Sara Franceschi, Laura Letrari e Chiara Massini Lucetti, Luca Cordero di Montezemolo, lo chef Iginio Massari e Domenico Fioravanti. Federica Pellegrini sogno: un altro traguardo Come detto, è passato quasi un mese dal sì di Federica Pellegrini e Matteo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 settembre 2022)a un mese fa le nozze con Matteo Giunta, ora la realizzazione di un altro sogno. Ilè stato celebrati il 27 agosto scorso a Venezia, nella chiesa di San Zaccaria davanti a 160 invitati. La Divina era proprio divina con l’abito bianco scelto. I festeggiamenti sono poi proseguiti all’Hotel Marriott dell’Isola delle Rose e hanno partecipato tantissimi sportivi e personaggi dello spettacolo. Come le nuotatrici e damigelle della sposa Alice Mizzau, Martina Carraro, Sara Franceschi, Laura Letrari e Chiara Massini Lucetti, Luca Cordero di Montezemolo, lo chef Iginio Massari e Domenico Fioravanti.sogno: un altroCome detto, è passato quasi un mese dal sì die Matteo ...

