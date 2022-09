Federer si ritira | ma quanto ha guadagnato in carriera? Ecco il clamoroso montepremi

(Di sabato 17 settembre 2022) Rogerha detto basta. Il campione svizzero, dopo uno stop di oltre un anno, ha annunciato che scenderà in campo per l’ultima volta nella Laver Cup di Londra della prossima settimana. Nel corso della sual’elvetico ha vinto praticamente tutto, collezionando la bellezza di 103 titoli complessivi, di cui venti titoli del Grande Slam con 8 Wimbledon, 6 Australian Open, 5 US Open, 1 Roland Garros. Un palmares da fare invidia a chiunque, che ha fruttato ala bellezza di 103,6 milioni di dollari, come certificato dall’Atp. Stando ariportato da Forbes, invece, Roger avrebbe incassato oltre un miliardo di dollari includendo anche gli sponsor. SportFace.

angelomangiante : Si ritira il Tennis. Un giorno triste. Roger #Federer è stato tutto. La classe, il rispetto, colpi divini.

"Caro Roger, mio amico e rivale. Avrei voluto che questo giorno non arrivasse mai. E' un giorno triste per me personalmente e per lo sport nel mondo". Rafa Nadal invia un messaggio a Roger, che oggi ha annunciato il ritiro. Lo svizzero, 41 anni, giocherà la prossima settimana la Laver Cup a Londra e poi appenderà la racchetta al chiodo. "E' stato un piacere, ma anche un onore e ...Anche Novak Djokovic ha omaggiato il grande rivale Roger Federer, che ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico negli scorsi giorni.