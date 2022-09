Facce da Spot: al Campidoglio il premio ai protagonisti della pubblicità (Di sabato 17 settembre 2022) In Italia non c’era ancora un valido riconoscimento per chi opera nel campo dell’audiovisivo e delle pubblicità. Proprio per questo è nato il premio Facce da Spot. Giunto alla sua seconda fortunata edizione, l’evento si è svolto mercoledì 14 settembre 2022 alla Sala della Protomoteca al Campidoglio. Una manifestazione di successo ed originale che mette in risalto il talento e l’estro dei più influenti protagonisti pubblicitari. Il premio, ideato da Graziano Maria Scarabicchi e Maximiliano Gigliucci, organizzato e prodotto tramite la Buuuball off Colors, è dedicato agli attori di campagne pubblicitarie oltremodo popolari, prestigiose e gradite dal pubblico. Testimonial di Spot commerciali, istituzionali e sociali. Graziano Scarabicchi, ... Leggi su velvetmag (Di sabato 17 settembre 2022) In Italia non c’era ancora un valido riconoscimento per chi opera nel campo dell’audiovisivo e delle. Proprio per questo è nato ilda. Giunto alla sua seconda fortunata edizione, l’evento si è svolto mercoledì 14 settembre 2022 alla SalaProtomoteca al. Una manifestazione di successo ed originale che mette in risalto il talento e l’estro dei più influentipubblicitari. Il, ideato da Graziano Maria Scarabicchi e Maximiliano Gigliucci, organizzato e prodotto tramite la Buuuball off Colors, è dedicato agli attori di campagne pubblicitarie oltremodo popolari, prestigiose e gradite dal pubblico. Testimonial dicommerciali, istituzionali e sociali. Graziano Scarabicchi, ...

