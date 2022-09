(Di sabato 17 settembre 2022) . Nonostante tutto ha continuato a cantare sul palco Il grande protagonista della scorsa edizione del Festival, Blanco, non ha vissuto momenti facili nella serata del 13 settembrela tappa genovese del suo tour “Blu Celeste”. Lo scorso anno è L'articolo proviene da Inews24.it.

Agenzia_Ansa : Giallo su un'esibizione di Mahmood. Durante un concerto del vincitore di Sanremo alla Fiera di Santa Croce di Codig… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Giallo su un'esibizione di Mahmood. Durante un concerto del vincitore di Sanremo alla Fiera di Santa Croce di Codigoro, n… - ilyvis97 : RT @Agenzia_Ansa: Giallo su un'esibizione di Mahmood. Durante un concerto del vincitore di Sanremo alla Fiera di Santa Croce di Codigoro, n… - ArmandaGelsomin : RT @Agenzia_Ansa: Giallo su un'esibizione di Mahmood. Durante un concerto del vincitore di Sanremo alla Fiera di Santa Croce di Codigoro, n… - wwikiw : Marco vincitore sanremo 2023 -

Riviera Time

2022, chi è ilBlanco: dai campi di calcio del Bresciano all'Ariston ma sempre con l'orgoglio local 06 Febbraio 2022Alun soggiorno ao in alternativa una fornitura di prodotti tipici. "Sanremo Rock & Trend": i vincitori dell'edizione 2022 Ex vincitore di Sanremo si sente male durante il concerto: paura per le sue condizioni. Nonostante tutto ha continuato a cantare sul palco ...Ci sarebbero stati attimi di paura durante il concerto di Blanco a Genova. Il vincitore di Sanremo si è esibito il 13 Settembre nella seconda serata presso il capoluogo ligure del suo tour “Blu Celest ...