Ex docente esperto, ANP: una forma di carriera per i docenti incuteva tanta paura? La scuola necessita di insegnanti motivati (Di sabato 17 settembre 2022) L’imminente conversione in legge del D.L. n. 115/2022 pone nuovamente al centro del dibattito scolastico la questione di quel che resta del docente esperto previsto nell’originaria stesura della norma. Antonello Giannelli, Presidente ANP, si chiede: “Una disposizione che, seppure non particolarmente coraggiosa, lasciava intravedere una forma embrionale di carriera dei docenti, incuteva tanta paura? Evidentemente sì, se si è voluto intervenire affinché la disciplina di dettaglio fosse rinviata alla contrattazione collettiva“. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 17 settembre 2022) L’imminente conversione in legge del D.L. n. 115/2022 pone nuovamente al centro del dibattito scolastico la questione di quel che resta delprevisto nell’originaria stesura della norma. Antonello Giannelli, Presidente ANP, si chiede: “Una disposizione che, seppure non particolarmente coraggiosa, lasciava intravedere unaembrionale didei? Evidentemente sì, se si è voluto intervenire affinché la disciplina di dettaglio fosse rinviata alla contrattazione collettiva“. L'articolo .

