RossPazz : RT @idrossido: ?? Scontri e spari all'#EuroPride a #Belgrado ?? Un gruppo di omofobi attacca il corteo e la polizia. - iconanews : Europride Belgrado: una trentina di fermati in incidenti - Daniele_Brundu : RT @idrossido: ?? Scontri e spari all'#EuroPride a #Belgrado ?? Un gruppo di omofobi attacca il corteo e la polizia. - Lamda04174428 : Alla fine i Serbi hanno ceduto alle pressioni! ??????????????Una delegazione degli omonazisti ucraini partecipa all'EuroP… - alexproietti : RT @idrossido: ?? Scontri e spari all'#EuroPride a #Belgrado ?? Un gruppo di omofobi attacca il corteo e la polizia. -

A margine dell'di oggi a, fino alle 15 erano state 31 le persone fermate a causa di incidenti vari e turbamento dell'ordine pubblico. Ne ha dato notizia il ministero dell'interno. Si tratta di ...Il Comune di Bologna ha esposto oggi la bandiera arcobaleno in solidarietà alla comunità Lgbtqia+ per il corteovietato a ...A margine dell'Europride di oggi a Belgrado, fino alle 15 erano state 31 le persone fermate a causa di incidenti vari e turbamento dell'ordine pubblico. Ne ha dato notizia il ministero dell'interno. ( ...(ANSA) - BELGRADO, 17 SET - La premier serba Ana Brnabic, annunciando il via libera al corteo dell'Europride, ha voluto rassicurare sul rispetto dei valori democratici e dei diritti individuali da par ...