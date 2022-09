EUROBASKET, SPAGNA-FRANCIA: SCARIOLO VA PER LA STORIA (Di sabato 17 settembre 2022) Un po’ d’Italia, almeno quello, c’è ancora a EUROBASKET: Sergio SCARIOLO a certe latitudini è più di un invitato a corte, quasi un legittimo proprietario di un posto che ha occupato già altre tre volte in vita sua e che potrebbero diventare quattro, se solo nella notte di Berlino la “sua” SPAGNA dovesse rimettere le mani sul titolo continentale. Avrà tutta l’Italia a tifare dalla sua parte, perché le furie rosse nel lato opposto del parquet troveranno quella FRANCIA che ha inflitto agli azzurri una delle sconfitte più dolorose della STORIA recente (e dire che ce ne sono state parecchie…), passeggiando poi amabilmente contro una Polonia che si è dimenticata di disputare la semifinale (clamoroso il 95-54 finale). SCARIOLO, ribattezzato “don”, è una sorta di guru del basket europeo: ha ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 17 settembre 2022) Un po’ d’Italia, almeno quello, c’è ancora a: Sergioa certe latitudini è più di un invitato a corte, quasi un legittimo proprietario di un posto che ha occupato già altre tre volte in vita sua e che potrebbero diventare quattro, se solo nella notte di Berlino la “sua”dovesse rimettere le mani sul titolo continentale. Avrà tutta l’Italia a tifare dalla sua parte, perché le furie rosse nel lato opposto del parquet troveranno quellache ha inflitto agli azzurri una delle sconfitte più dolorose dellarecente (e dire che ce ne sono state parecchie…), passeggiando poi amabilmente contro una Polonia che si è dimenticata di disputare la semifinale (clamoroso il 95-54 finale)., ribattezzato “don”, è una sorta di guru del basket europeo: ha ...

