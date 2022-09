Eugenie e Beatrice di York, il tenero omaggio a Elisabetta II: «Cara nonna, come tutti pensavamo che saresti stata qui per sempre» (Di sabato 17 settembre 2022) Le principesse hanno ringraziato la sovrana, deceduta a 96 anni, per tutti i momenti speciali vissuti insieme. «Sei stata la nostra matriarca, ci hai insegnato tanto e conserveremo sempre quelle lezioni e quei ricordi» Leggi su vanityfair (Di sabato 17 settembre 2022) Le principesse hanno ringraziato la sovrana, deceduta a 96 anni, peri momenti speciali vissuti insieme. «Seila nostra matriarca, ci hai insegnato tanto e conserveremoquelle lezioni e quei ricordi»

