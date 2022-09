Esultanza Vinicius, Pelè lo difende: “C’è ancora razzismo” (Di sabato 17 settembre 2022) Pelé, Neymar e altri grandi nomi del calcio brasiliano hanno espresso indignazione per le critiche rivolte a Vinicius per la sua Esultanza Leggi su golssip (Di sabato 17 settembre 2022) Pelé, Neymar e altri grandi nomi del calcio brasiliano hanno espresso indignazione per le critiche rivolte aper la sua

Calcio: Real. Vinicius Junior 'Felicità di brasiliano nero da' fastidio' Il 22enne attaccante replica così alle accuse sulla sua esultanza in caso di gol MADRID (SPAGNA) - L'attaccante del Real Madrid Vinicius Junior ha sostenuto che "la felicità di un brasiliano nero in Europa" è alla base delle critiche alle sue esultanze per ... Calcio:esultanza Vinicius, Pelè lo difende 'c'è ancora razzismo' Pelé, Neymar e altri grandi nomi del calcio brasiliano hanno espresso indignazione per le critiche rivolte al difensore del Real Madrid Vinicius Junior, per la sua esultanza. Nei giorni scorsi, Pedro Bravo, a capo della associazione spagnola agenti di calcio, dai microfoni di "Chiringuito show" uno dei programmi tv spagnoli più ...