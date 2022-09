Estrazione del Lotto di Oggi: i numeri vincenti di Sabato 17 Settembre 2022 (Di sabato 17 settembre 2022) Estrazioni del Lotto di Sabato 17 Settembre 2022 Si può giocare al Lotto, al SuperEnaLotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del Lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 33 (108) 5 (96) 68 (71) 41 (70) 61 (67) Cagliari: 75 (77) 54 (67) 41 (64) 6 (60) 39 (59) Firenze: 16 (74) 12 (72) 8 (68) 14 (59) 38 (55) Genova: 14 (91) 21 (89) 24 (89) 83 (86) 89 (71) Milano: 59 (121) 42 (107) 51 (73) 75 (65) 54 (63) Napoli: 86 (70) 32 (60) 25 (60) 69 (59) 63 (59) Palermo: 79 (92) 61 (83) 9 (61) 78 (55) 53 (51) Roma: 16 (112) 62 (75) 23 (66) 44 (51) 52 (44) Torino: 63 (78) 84 (77) 13 (76) 73 (62) 6 ... Leggi su quifinanza (Di sabato 17 settembre 2022) Estrazioni deldi17Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 33 (108) 5 (96) 68 (71) 41 (70) 61 (67) Cagliari: 75 (77) 54 (67) 41 (64) 6 (60) 39 (59) Firenze: 16 (74) 12 (72) 8 (68) 14 (59) 38 (55) Genova: 14 (91) 21 (89) 24 (89) 83 (86) 89 (71) Milano: 59 (121) 42 (107) 51 (73) 75 (65) 54 (63) Napoli: 86 (70) 32 (60) 25 (60) 69 (59) 63 (59) Palermo: 79 (92) 61 (83) 9 (61) 78 (55) 53 (51) Roma: 16 (112) 62 (75) 23 (66) 44 (51) 52 (44) Torino: 63 (78) 84 (77) 13 (76) 73 (62) 6 ...

VillaDonatello : Denti del Giudizio: Quali cibi sono consigliati dopo un’estrazione? [#Riscoprili] - babyboomer91 : Machine Gun Kelly in concerto: partecipa all'estrazione finale dei biglietti per la data del 27 settembre 2022 al M… - winforlife2013 : Estrazione 4413 ore 16.00 del 17/09/2022 - marcofilippomo1 : @AngeloCiocca Ringraziamo per l'ennesima volta chi non ha voluto il nostro Paese indipendente. La politica becera d… - frankie29D : @cri11 @petergomezblog @fattoquotidiano La legge dice questo: 'Trascorse 24 ore dall’espulsione o dall’estrazione d… -