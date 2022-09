Entusiasmo alle stelle in Georgia per Kvaratskhelia: sta accadendo in questi istanti (FOTO) (Di sabato 17 settembre 2022) Una delle sorprese di questo Napoli di inizio stagione è senza dubbio l’esterno Georgiano Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante giunto in terra partenopea con l’arduo compito di sostituire Insigne, è sembrato sin dal primo momento a suo agio sia con i nuovi compagni sia con l’ambiente napoletano. Khvicha Kvaratskhelia (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) In campo, partendo dalle prime amichevoli stagionali, ha mostrato sempre le proprie qualità e messo a segno diverse giocate d’alta scuola. Con l’inizio del campionato prima e della Champions League poi, Kvara non si è fatto intimorire dalla pressione e, difatti, ha siglato diverse reti e fornito numerosi assist. Manca l’ultimo importante match prima di concludere questo inizio di stagione napoletano e poi, il Georgiano, come molti ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 17 settembre 2022) Una delle sorprese di questo Napoli di inizio stagione è senza dubbio l’esternono Khvicha. L’attaccante giunto in terra partenopea con l’arduo compito di sostituire Insigne, è sembrato sin dal primo momento a suo agio sia con i nuovi compagni sia con l’ambiente napoletano. Khvicha(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) In campo, partendo dprime amichevoli stagionali, ha mostrato sempre le proprie qualità e messo a segno diverse giocate d’alta scuola. Con l’inizio del campionato prima e della Champions League poi, Kvara non si è fatto intimorire dalla pressione e, difatti, ha siglato diverse reti e fornito numerosi assist. Manca l’ultimo importante match prima di concludere questo inizio di stagione napoletano e poi, ilno, come molti ...

