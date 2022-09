Enrico Brignano | chi è | età | carriera | film | chi è la moglie | figli | matrimonio | genitori | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 settembre 2022) Torna, con il suo immancabile appuntamento pomeridiano, Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Silvia Toffanin sarà ovviamente in studio, e con lei tantissimi altri ospiti pronti a rivelarsi davanti alle telecamere grazie alle sue domande. Tra loro, per la puntata di oggi, sabato 17 settembre, anche il mitico! Chi è,, spettacoli e teatroè nato a Roma, nel quartiere di Dragona, il 18 maggio del 1966. Ha frequentato l’accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti e ha partecipato come comico e barzellettiere alla prima edizione del programma La sai l’ultima?. Dal 1998 al 2000 ha interpretato il ruolo di Giacinto in Un medico in famiglia. Ecco una scheda riassuntiva su di lui per conoscerlo meglio: Nome e cognome: ...