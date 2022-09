Energia – Mura Pd | “Il nuovo Governo si occupi subito della situazione di precarietà delle Isole” 

(Di sabato 17 settembre 2022) “Con l’Energy Release ilDraghi interviene in modo significativo ma non ancora soddisfacente per la Sardegna. Sarebbe andata diversamente, se il suo lavoro non fosse stato interrotto a freddo da Lega e 5 Stelle. Bisogna ricordarlo perché ora gli stessi membri che hanno abbattuto ilfanno campagna elettorale da posizioni ministeriali. Mi chiedo dove risieda la coerenza. Ildovrà occuparsidei gravi problemi aperti e il Pd sarà ancora a fianco dei lavoratori”. Lo afferma la presidentecommissione LavoroCamera Romina(Pd), dopo che il Ministrotransizione ecologica Roberto Cingolani ha annunciato di aver firmato il decreto attuativo sull’Energy Release. “Purtroppo le imprese ...

