Energia | Calenda | ' sul nucleare Letta ha detto l' ennesima idiozia'

(Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set (Adnkronos) - Sulhal', come quando hachiudiamo il gas russo e poi ha votato contro il gas. Il problema è che oltre a dire banalità tipo voglio tutto green,non spiega mai cosa vuole fare. La sua campagna è tutta sulle bandiere del moralismo, sta facendo una campagna distruttiva per il Paese e per se stesso". Lo haCarloa margine di un evento elettorale a Parma.

marattin : COME GARANTIRE ALL’ITALIA L’ENERGIA ELETTRICA DI CUI HA BISOGNO NEL RISPETTO DELL’EMERGENZA AMBIENTALE? Il programm… - SalvaTo76896656 : RT @DavideR46325615: LA GERMANIA HA DECISO DI USCIRE DEFINITIVAMENTE DAL NUCLEARE. Eppure, mentre gli altri stati dicono addio a questa for… - UUffailnick : @CarloCalenda Carlè, le azzecchi tutte, eh!? Ma sì, stiamo con la #francia #bollette #energia #Calenda - Vandauga : RT @DavideR46325615: LA GERMANIA HA DECISO DI USCIRE DEFINITIVAMENTE DAL NUCLEARE. Eppure, mentre gli altri stati dicono addio a questa for… - FedericaCarini : RT @ItalianClimate: Su @fattoquotidiano l'analisi dei programmi elettorali coordinata da ICN e realizzata da 20 scienziati ed esperti di po… -

Agenzia ANSA

... Salvini - Meloni - Berlusconi, sono molto preoccupato perché non hanno un piano sull'e ... 09.12 ", Draghi ha detto stop Non poteva fare altrimenti L'obiettivo, per Carlo, resta ...Un piano per l'(rinnovabile, nucleare) per il rilancio della sanità pubblica. "Mia moglie ha sofferto per una brutta forma di leucemia, - ha detto- è stata curata, adesso sta bene. ... Energia, Calenda: "Prima cosa da fare, disaccoppiamento di gas e rinnovabili" - Italia Roma, 17 set (Adnkronos) – Sul nucleare “Letta ha detto l’ennesima idiozia, come quando ha detto chiudiamo il gas russo e poi ha votato contro il gas. Il problema è che oltre a dire banalità tipo vogl ...VICENZA - Sul binario 1 delle officine beriche di Trenitalia, il Frecciarossa 1000 è pronto a partire, l'immagine plastica di una locomotiva economica che da queste parti registra un ...