(Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Se è possibile è megliolo. Ma non fino al punto di provocare ladi moltee di molti lavoratori. Per fare questo, è il Governo che deve dirci se loè necessario, e per quale cifra". Lo afferma Silvio, in un'intervista a 'Ilsettimanale.pmi.it'

Il Sannio Quotidiano

La notizia diche minacciava di rompere con gli alleati è arrivata a sera ed era ... e alcuni singoli stati europei, per esempio la Norvegia, che fa i miliardi con i prezzi dell'. Io ...Un impianto che non solo smaltisce i rifiuti ma crea anchee ben sappiamo quanto sia un ... il piccolo Kevin , che al suo primo giorno di scuola ha realizzato un disegno ditra le ... Energia: Berlusconi, ‘evitare scostamento ma non causando rovina imprese’ Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Se è possibile è meglio evitare lo scostamento. Ma non fino al punto di provocare la rovina di molte imprese e di molti lavoratori. Per fare questo, è il Governo che deve ...«Sarei voluto essere a Napoli con voi, ma questa campagna elettorale improvvisa mi ha costretto a concentrarmi a parlare sui media e attraverso i social. Come dico sempre mi sento un ...