Empoli | Vicario | «Vittoria meritata e tanto attesa Nazionale? Momento emozionante…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 settembre 2022) Il portiere dell’ha parlato dopo lacontro il Bologna Guglielmo, portiere dell’, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo laper 1-0 in casa del Bologna.– «Abbiamo desiderato come abbiamo desiderato in tutte le altre partite. Oggi finalmente abbiamo portato a casa l’intera posta in casa con una grandissima prestazione, sia in difesa che in attacco. In settimana spingiamo sempre a mille all’ora e laè il nostro premio». CONVOCAZIONE IN– «È stato unpersonale molto emozionante. È stato il direttore ad annunciarlo ieri a cena, io non ne ero a conoscenza. La voglio dedicare all’e ai miei compagni. Senza di ...