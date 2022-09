Emanuele Crialese rivela perché ha taciuto per vent’anni la sua transizione e solo ora ha fatto coming out (Di sabato 17 settembre 2022) Emanuele Crialese ha 57 anni ed è un affermato regista italiano. Una settimana fa, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia al fianco di Penelope Cruz ha fatto coming out: è un uomo transgender. Emanuele Crialese ha infatti intrapreso il percorso di transizione assumendo testosterone dall’età di vent’anni; da quando, dopo un tentato suicidio e svariate cure da psicoterapeuti che hanno cercato di “correggerlo”, ha capito che o trasformava il suo corpo in quello che sentiva essere o sarebbe morto. “In quel momento mi ero autoescluso dalla famiglia, perché la situazione era ingestibile. Mia madre non sapeva più dove sbattere la testa. Temevo che mi avrebbero ospedalizzato e che l’avrei accettato, perché per amore ... Leggi su biccy (Di sabato 17 settembre 2022)ha 57 anni ed è un affermato regista italiano. Una settimana fa, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia al fianco di Penelope Cruz haout: è un uomo transgender.ha infatti intrapreso il percorso diassumendo testosterone dall’età di; da quando, dopo un tentato suicidio e svariate cure da psicoterapeuti che hanno cercato di “correggerlo”, ha capito che o trasformava il suo corpo in quello che sentiva essere o sarebbe morto. “In quel momento mi ero autoescluso dalla famiglia,la situazione era ingestibile. Mia madre non sapeva più dove sbattere la testa. Temevo che mi avrebbero ospedalizzato e che l’avrei accettato,per amore ...

WeCinema : Week end al cinema: Da #Venezia79 'L’immensità' di Emanuele Crialese con #PenélopeCruz, dalla Francia il Maigret ma… - fraversion : bellissima (e poetica) l’intervista dello scrittore Paolo Giordano a Emanuele Crialese. “La fatica comune è nell’ac… - Nat_Casatelli : RT @paologiordano: Emanuele Crialese e la sua transizione: «I terapeuti volevano correggermi. Raffaella Carrà mi fece capire che non ero pa… - RBcasting : RT @paologiordano: Emanuele Crialese e la sua transizione: «I terapeuti volevano correggermi. Raffaella Carrà mi fece capire che non ero pa… - GiuseppeBrandon : Ora non ho paura Emanuele Crialese: “Vissuti giorni terribili, hanno provato a correggermi, un tentato suicidio, o… -