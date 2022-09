Elisabetta | Emanuele Filiberto di Savoia | “Ho preso il Covid”

Leggi su italiasera

(Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Sono legato all’esito del tampone…”. E’ ancora incerta la presenza didiai funerali della reginaII d’Inghilterra, lunedì a Londra nell’abbazia di Westminster. “Sono stato colpito dale ancora non sono guarito: il tampone fatto oggi ha confermato purtroppo che sono positivo, non mi sono ancora ‘negativizzato’. Domani mattina alle 11 lo rifarò, la prenotazione dell’aereo è per il pomeriggio di domenica e spero davvero con tutto il cuore di poter partire”, riferisce il principe all’AdnKronos. “Mi sono vaccinato tre volte e questa è la seconda volta che prendo il: vai un po’ a capire… – afferma contrariato– Per fortuna non ho febbre alta, soltanto un po’ di tosse e un ...