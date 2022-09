Elezioni | Salvini | ' se sarò ministro? aspettiamo prima il voto degli italiani'

(Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Cosa farò dopo il 25?al governo se glivorranno. Seil, io ho già avuto l'onore più grande a fare ildell'Interno per un anno. Cosa farò lo scopriremo il 26". Così Matteoa Tg La7.

matteosalvinimi : “Penso che Salvini di notte sogni delle orge erotiche con le nere”. Così Paolo Virzì, regista. Ma questi di sinistr… - welikeduel : 'Io sono un anarchico di Livorno che si commuove vedendo Draghi.' Paolo Virzì ospite di #propagandalive - LegaSalvini : #SALVINI E SCHIFANI A CATANIA: L'ARIA DELLA VITTORIA SI TOCCA CON MANO - pietromancini52 : #Elezioni Salvini in versione buonista con Meloni da Mentana ? Ma Giorgia ricordi di temere “Danaos et dona ferent… - Pliis3 : Il blocco dei sondaggi a ridosso delle elezioni è a dir poco inutile. Basta seguire le interviste di #mentana e cap… -

• Il Corriere ha una newsletter dedicata alle: si chiama Diario Politico ed è ... Ore 19:23 -su Draghi: "Non seguo sue conferenze" Si è sentito chiamato in causa dalle parole di ...... gli mando un bacione e sorrido, pensando alledi domenica 25 #25settembrevotoLega' scrivesul suo profilo Twitter allegando una foto del regista con una grafica che riprende le sue ...Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Non c’è nessun dissapore con Meloni, io mi occupo d’Italia”. Così Matteo Salvini risponde al Tg La7.Roma, 17 set. (Adnkronos) - “Come diciamo da tempo, il Pnrr va attuato. Punto. Pensare di riscriverlo come dicono Meloni e Salvini è una follia che ci farebbe perdere tempo e finanziamenti. Meglio tar ...