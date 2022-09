**Elezioni: Renzi telefona a Lamorgese, social subissati minacce morte dopo parole Conte'** (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Il senatore Matteo Renzi ha telefonato alla ministra degli interni Luciana Lamorgese per esprimerle il vivo disappunto per le dichiarazioni minatorie rilasciate oggi da Conte ad Agrigento in vista della visita a Palermo di domani . Da qualche ora i social di Renzi sono letteralmente subissati di minacce di morte e violenza fisica . Renzi ha dunque chiesto particolare attenzione all'ordine pubblico per l'evento pubblico di domani a Palermo” . Così in una nota fonti di Italia Viva. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Il senatore Matteohato alla ministra degli interni Lucianaper esprimerle il vivo disappunto per le dichiarazioni minatorie rilasciate oggi daad Agrigento in vista della visita a Palermo di domani . Da qualche ora idisono letteralmentedidie violenza fisica .ha dunque chiesto particolare attenzione all'ordine pubblico per l'evento pubblico di domani a Palermo” . Così in una nota fonti di Italia Viva.

