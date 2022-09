Elezioni: Renzi, 'opposizione se governo funziona, se avrà problemi saremo lì...' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Se il governo funzionerà faremo un'opposizione civile, se avrà qualche problema... saremo lì. La nostra strategia nella prossima legislatura è fare una riforma costituzionale. Ancora? Sì. E quando la Meloni dice 'Elezioni diretta del presidente della Repubblica', io non dico che è a rischio la libertà, magari i vostri risparmi". Così Matteo Renzi a un'iniziativa elettorale a Genova. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Se ilfunzionerà faremo un'civile, sequalche problema...lì. La nostra strategia nella prossima legislatura è fare una riforma costituzionale. Ancora? Sì. E quando la Meloni dice 'diretta del presidente della Repubblica', io non dico che è a rischio la libertà, magari i vostri risparmi". Così Matteoa un'iniziativa elettorale a Genova.

