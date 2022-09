**Elezioni: Renzi, 'dopo elezioni Pd si dividerà'** (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "La credibilità di Andrea Orlando è stata immortalata in quel video dalla Gruber quando Stefano Feltri gli chiede: 'se tra una settimana ci fosse un governo guidato da Mario Draghi voi sareste al governo con la Lega?'. E lui: 'Nemmeno se viene Superman'. E dopo una settimana: ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Il Pd dopo queste elezioni si dividerà tra quelli che vogliono fare l'accordo con i 5 Stelle e quelli che, come noi, guardano a Macron. Il Pd non può continuare in questo guado". Così Matteo Renzi a un'iniziativa elettorale a Genova. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "La credibilità di Andrea Orlando è stata immortalata in quel video dalla Gruber quando Stefano Feltri gli chiede: 'se tra una settimana ci fosse un governo guidato da Mario Draghi voi sareste al governo con la Lega?'. E lui: 'Nemmeno se viene Superman'. Euna settimana: ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Il Pdquestesitra quelli che vogliono fare l'accordo con i 5 Stelle e quelli che, come noi, guardano a Macron. Il Pd non può continuare in questo guado". Così Matteoa un'iniziativa elettorale a Genova.

petergomezblog : Renzi e la campagna elettorale con il jet privato, è polemica: “Con un volo ha inquinato più di una persona in un a… - repubblica : Elezioni politiche 2022, Renzi a Conte: 'Linguaggio mafioso contro di me, sei un mezzo uomo' - fattoquotidiano : Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…” - mariateresaro16 : RT @repubblica: Elezioni politiche 2022, Renzi a Conte: 'Linguaggio mafioso contro di me, sei un mezzo uomo' - bernardo_ricci3 : RT @repubblica: Elezioni politiche 2022, Renzi a Conte: 'Linguaggio mafioso contro di me, sei un mezzo uomo' -