Elezioni politiche: ultimo sabato di campagna elettorale, vari appuntamenti in Puglia Al voto il 25 settembre (Di sabato 17 settembre 2022) Bari ospita nel pomeriggio il comizio di Giorgia Meloni. Quello odierno è l'appuntamento di maggior rilievo in Puglia nella campagna elettorale in vista delle Elezioni del 25 settembre. Tutti i partiti ed i movimenti, i candidati, sono alle prese con i rispettivi impegni pubblici. Ad esempio, Martina Franca ospita il comizio dei candidati Lucrezia Vinci (Camera) e Francesco Paolo Sisto (Senato). Nella stessa piazza XX settembre, alle 21, il comizio di Alessandro Massafra, candidato Pci al Senato.

