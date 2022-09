Elezioni | Pittoni Lega | ' tavolo ad hoc per affrontare caos nomine'

(Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "La grana delper le supplenze sarà affrontata in uno specificoministeriale allestito per l'occasione". Lo annuncia il senatore Mario, responsabile del Dipartimento Istruzione dellae vicepresidente della commissione Cultura a Palazzo Madama, che sulla questione da tempo segnalava "i rischiti a errori, mancato aggiornamento delle graduatorie, pasticci e accavallamenti normativi, procedure innovative (algoritmo) non sufficientemente collaudate". "L'ultima volta - ricorda lo stesso- è stato in occasione della convention sull'Istruzione organizzata dallaa Firenze. Avevo accennato a errori e ritardi conseguenza dei tempi impossibili ai quali la gestione amministrativa è ...

Le elezioni del prossimo 25 settembre stanno creando un dibattito acceso di non poco conto. Questa ... 'Valorizzare la figura del dirigente scolastico': 'A contare in questo Governo non è stato ...'È incredibile come a ridosso del voto tutti si convertano (a parole) a favore dei lavoratori della scuola, che sono tanti'. Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a Palazzo Madama. 'Spazio allora a promesse mirabolanti (non tutte ovviamente, alcune meritano ... Precariato scuola, il senatore della Lega, Mario Pittoni: 'Il nostro progetto è già pronto da due anni, è il DDL 1920'.