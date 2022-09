Elezioni, Piero De Luca: “Letta riferimento per governo di centrosinistra” (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Il nostro segretario Enrico Letta è il nostro front runner. Il presidente del Consiglio lo individua innanzitutto il Presidente della Repubblica. Questo vale anche per il centrodestra. Non mi pare che ci sia tutta questa compattezza. Il centrosinistra ha Enrico Letta come front runner di questa campagna elettorale e sarà il nostro punto di riferimento in un governo di centrosinistra del futuro. Noi lavoriamo per vincere queste Elezioni, per evitare che la destra vada al governo e per evitare rischi drammatici per il Paese e per il Mezzogiorno. La destra oggi è divisa su tutto, è unita solo per ragioni elettorali”. A dirlo è Piero De Luca, candidato alla Camera dei Deputati, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Il nostro segretario Enricoè il nostro front runner. Il presidente del Consiglio lo individua innanzitutto il Presidente della Repubblica. Questo vale anche per il centrodestra. Non mi pare che ci sia tutta questa compattezza. Ilha Enricocome front runner di questa campagna elettorale e sarà il nostro punto diin undidel futuro. Noi lavoriamo per vincere queste, per evitare che la destra vada ale per evitare rischi drammatici per il Paese e per il Mezzogiorno. La destra oggi è divisa su tutto, è unita solo per ragioni elettorali”. A dirlo èDe, candidato alla Camera dei Deputati, ...

drewmilan39 : @marcati_piero @mareblu201 @La_manina__ La lega ci è andata in quanto primo partito della coalizione che aveva vint… - piero_podda : RT @fanpage: 'Sono stata molestata da un senatore nel suo ufficio' Una donna ha denunciato a Fanpage di essere stata abusata sessualmente… - Piero_Strada : @marcocappato @theeumans Governo costituito in giudizio contro l’ammissione della Lista “Referendum e Democrazia”,… - OllaPiero : RT @Menanni1: @piero_biagi @LaStampa Vero. Per avere la democrazia le elezioni le deve vincere la sinistra. - piero_1959 : @pietroraffa Vuol dire che avranno vinto le elezioni!! Dov’è il problema? -