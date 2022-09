Elezioni: Meloni, 'un giorno draghiana e un giorno fascista, etichette fanno sorridere' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Un giorno sono draghiana, il giorno dopo sono fascista. Sono ricostruzioni fantasiose, tutti sanno chi siamo. Semplicemente Fratelli d'Italia e la sottoscritta sono molto diversi da come sono stati raccontati e da come vengono etichettati ogni giorno". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata alla festa nazionale della Confederazione Aepi dal direttore dell'Adnkronos, Gian Marco Chiocci. "Non ci siamo mai messi a scimmiottare nessuno nè a livello nazionale nè a livello internazionale. Sicuramente -ha aggiunto la leader di Fdi- siamo abbastanza distonici rispetto a tutte le etichette che ci danno. Per cui che si dica che sono draghiana ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Unsono, ildopo sono. Sono ricostruzioni fantasiose, tutti sanno chi siamo. Semplicemente Fratelli d'Italia e la sottoscritta sono molto diversi da come sono stati raccontati e da come vengono etichettati ogni". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata alla festa nazionale della Confederazione Aepi dal direttore dell'Adnkronos, Gian Marco Chiocci. "Non ci siamo mai messi a scimmiottare nessuno nè a livello nazionale nè a livello internazionale. Sicuramente -ha aggiunto la leader di Fdi- siamo abbastanza distonici rispetto a tutte leche ci danno. Per cui che si dica che sono...

