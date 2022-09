Elezioni: Meloni, 'non ho paura, scioccata da sinistra che dice che dobbiamo sputare sangue' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - Rispetto alle minacce firmate anche Brigate Rosse "io storicamente non ho paura di niente, però sono francamente abbastanza innervosita, basita, di fronte alla irresponsabilità della classe dirigente di sinistra in questa campagna elettorale. Sono scioccata dal fatto che, mentre io per esempio sono stata linciata per mesi per aver alzato troppo la voce durante un comizio, qualche giorno fa il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, abbia detto durante un convegno, mentre Letta lo applaudiva convinto, che noi, indipendentemente da come finiranno le Elezioni, dobbiamo sputare sangue, che la Puglia sarà la Stalingrado d'Italia". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata alla festa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - Rispetto alle minacce firmate anche Brigate Rosse "io storicamente non hodi niente, però sono francamente abbastanza innervosita, basita, di fronte alla irresponsabilità della classe dirigente diin questa campagna elettorale. Sonodal fatto che, mentre io per esempio sono stata linciata per mesi per aver alzato troppo la voce durante un comizio, qualche giorno fa il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, abbia detto durante un convegno, mentre Letta lo applaudiva convinto, che noi, indipendentemente da come finiranno le, che la Puglia sarà la Stalingrado d'Italia". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata alla festa ...

