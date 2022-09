(Di sabato 17 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sarò chiara ancora una volta: non c'è alcunache Fratelli d'Italiaalcol Partito Democratico. Noi combattiamo la loro egemonia di potere e non saranno di certo le assurde ricostruzioni giornalistiche a farci cambiare idea”. Lo scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

elio_vito : Vorrei dire a Meloni, che difende Orban, che non basta vincere le elezioni per essere democratici. Anche Putin vins… - davcarretta : Meloni: 'Ricordo a tutti che Orban ha vinto le elezioni'. 'Orban è un signore che secondo le regole della sua Cos… - sandrogozi : I liberali vincono le elezioni e rispettano diritti fondamentali e minoranze Gli autoritari pensano che vinte le el… - Tele_Nicosia : Elezioni, Meloni “Nessuna possibilità che FdI vada al Governo col Pd” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Elezioni, Meloni “Nessuna possibilità che FdI vada al Governo col Pd” - -

... Letta contro tutti: "Noi gli unici leali" L'analisi " I fantasmi della destra Il commento " Ora l'Italia deve fare i conti con il suo passato fascista Segui gli aggiornamenti 14.12 ". "Non so ...... mentre Letta lo applaudiva convinto, che noi, indipendentemente da come finiranno le, dobbiamo sputare sangue, che la Puglia sarà la Stalingrado d'Italia". Lo ha affermato Giorgia, ... Elezioni politiche 2022, Giorgia Meloni: "Orban ha vinto le elezioni, l'Ungheria è un sistema democratico" ROMA (ITALPRESS) – “Sarò chiara ancora una volta: non c’è alcuna possibilità che Fratelli d’Italia vada al Governo col ...Giorgia Meloni a tutto campo tra stoccate alla sinistra e rassicurazioni sul ruolo del centrodestra invoca il tetto al prezzo del gas ...