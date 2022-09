Elezioni, Meloni “Nessuna possibilità che FdI vada al Governo col Pd” (Di sabato 17 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sarò chiara ancora una volta: non c'è alcuna possibilità che Fratelli d'Italia vada al Governo col Partito Democratico. Noi combattiamo la loro egemonia di potere e non saranno di certo le assurde ricostruzioni giornalistiche a farci cambiare idea”. Lo scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sarò chiara ancora una volta: non c'è alcunache Fratelli d'Italiaalcol Partito Democratico. Noi combattiamo la loro egemonia di potere e non saranno di certo le assurde ricostruzioni giornalistiche a farci cambiare idea”. Lo scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

