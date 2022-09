Elezioni: Meloni, 'governi arcobaleno modo per turlupinare voto italiani' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Credo in una normale democrazia dell'alternanza", con "i governi arcobaleno saltano i programmi di tutti i partiti, non c'è modo di metterli in pratica, è un modo per turlupinare il voto degli italiani". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata alla festa nazionale della Confederazione Aepi dal direttore dell'Adnkronos, Gian Marco Chiocci, a proposito delle ipotesi di governi di larghe intese dopo il voto. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Credo in una normale democrazia dell'alternanza", con "isaltano i programmi di tutti i partiti, non c'èdi metterli in pratica, è unperildegli". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata alla festa nazionale della Confederazione Aepi dal direttore dell'Adnkronos, Gian Marco Chiocci, a proposito delle ipotesi didi larghe intese dopo il

