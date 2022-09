Elezioni: Meloni, 'abbiamo classe dirigente, dobbiamo offrire miglior governo possibile' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Ovviamente se ci arriviamo noi il governo sarà politico, non fosse altro perchè c'è una maggioranza chiara, un programma chiaro, una visione chiara. Ci sarà un presiente del Consiglio speriamo espressione della politica, ci saranno ministri politici. Poi io voglio il meglio per questa Nazione, noi siamo in una fase in cui non possiamo permetterci di immaginare una squadra di governo debole. abbiamo una situazione nella quale dobbiamo produrre il meglio che questa nazione offra, per cui se ci saranno competenze, persone che magari hanno fatto un percorso meno politico del nostro ma che sono le migliori per realizzare quella visione politica, non ho problemi e non mi faccio preclusioni di alcun genere". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Ovviamente se ci arriviamo noi ilsarà politico, non fosse altro perchè c'è una maggioranza chiara, un programma chiaro, una visione chiara. Ci sarà un presiente del Consiglio speriamo espressione della politica, ci saranno ministri politici. Poi io voglio il meglio per questa Nazione, noi siamo in una fase in cui non possiamo permetterci di immaginare una squadra didebole.una situazione nella qualeprodurre il meglio che questa nazione offra, per cui se ci saranno competenze, persone che magari hanno fatto un percorso meno politico del nostro ma che sono lei per realizzare quella visione politica, non ho problemi e non mi faccio preclusioni di alcun genere". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli ...

elio_vito : Vorrei dire a Meloni, che difende Orban, che non basta vincere le elezioni per essere democratici. Anche Putin vins… - davcarretta : Meloni: 'Ricordo a tutti che Orban ha vinto le elezioni'. 'Orban è un signore che secondo le regole della sua Cos… - welikeduel : 'Io sono un anarchico di Livorno che si commuove vedendo Draghi.' Paolo Virzì ospite di #propagandalive - Sempavor : RT @elio_vito: Vorrei dire a Meloni, che difende Orban, che non basta vincere le elezioni per essere democratici. Anche Putin vinse le elez… - GPerenne : RT @ChiodiDonatella: Credo che quella su #Richetti sia una puttanata di #FanPage a pochi giorni dalle #elezioni. Come sempre. Ma perché qu… -