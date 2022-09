**Elezioni: Letta, 'tra destra, Putin e Orban intreccio pericoloso per Italia'** (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Orban ha già ringraziato Salvini e Meloni" per il voto contro alla maggioranza in Ue che stigmatizza l'Ungheria "dicendo che, in caso di vittoria del centrodestra, si aspetta che vengano tolte le sanzioni a Putin. C'è un intreccio tra la nostra destra, Orban e Putin che è molto pericoloso per il futuro e che rigettato: l'Italia sta nel campo occidente ed europeo". Così Enrico Letta a margine di un'iniziativa elettorale a Potenza. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "ha già ringraziato Salvini e Meloni" per il voto contro alla maggioranza in Ue che stigmatizza l'Ungheria "dicendo che, in caso di vittoria del centro, si aspetta che vengano tolte le sanzioni a. C'è untra la nostrache è moltoper il futuro e che rigettato: l'sta nel campo occidente ed europeo". Così Enricoa margine di un'iniziativa elettorale a Potenza.

