Elezioni: Letta, 'Speranza è risorsa importante nostra campagna' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Speranza è una delle risorse più importanti della nostra campagna basta pensare all'abnegazione che ha avuto nella gestione del Covid e confrontarla con l'ambiguita che tutt'ora ha la destra". Così Enrico Letta a Reggio Calabria. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "è una delle risorse più importanti dellabasta pensare all'abnegazione che ha avuto nella gestione del Covid e confrontarla con l'ambiguita che tutt'ora ha la destra". Così Enricoa Reggio Calabria.

francescoseghez : Per chi non l'avesse ancora letta trova qui la nuova pubblicazione @adaptland sul lavoro nei programmi dei partiti… - marattin : Ieri Letta ha dichiarato che non governerebbe mai con Fratoianni. Domandarsi perché, allora, alle elezioni si prese… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “Stop a tetto stipendi dei superdirigenti? Vergognoso, c’impegniamo a cambiarlo”. Le… - azzurra92237619 : RT @CRAZYBABYLOVE27: Letta:' le elezioni si decidono al sud'. Certo, solo lì promettendo soldi senza lavorare potreste farcela. Film già vi… - ItaliaNotizie24 : Elezioni, Letta “Puntiamo a una rimonta che passi dal Mezzogiorno” -