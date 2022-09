Elezioni, Letta “Discorso alleanze ora non ha molto senso di esistere” (Di sabato 17 settembre 2022) POTENZA (ITALPRESS) – “La Legge elettorale è una legge elettorale iper maggioritaria. Chi vince lo farà con la maggioranza assoluta. Siccome possono vincere o il Centrodestra o il Centrosinistra, che sono le uniche due coalizioni. Il Discorso sulle alleanze in questo momento, quindi, non ha molto senso di esistere”. Lo ha detto il segretario nazionale del Pd Enrico Letta, oggi a Potenza, a chi gli ha chiesto di un possibile riavvicinamento all’M5S.(ITALPRESS). – foto xc2- L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 settembre 2022) POTENZA (ITALPRESS) – “La Legge elettorale è una legge elettorale iper maggioritaria. Chi vince lo farà con la maggioranza assoluta. Siccome possono vincere o il Centrodestra o il Centrosinistra, che sono le uniche due coalizioni. Ilsullein questo momento, quindi, non hadi”. Lo ha detto il segretario nazionale del Pd Enrico, oggi a Potenza, a chi gli ha chiesto di un possibile riavvicinamento all’M5S.(ITALPRESS). – foto xc2- L'articolo proviene da Ildenaro.it.

francescoseghez : Per chi non l'avesse ancora letta trova qui la nuova pubblicazione @adaptland sul lavoro nei programmi dei partiti… - marattin : Ieri Letta ha dichiarato che non governerebbe mai con Fratoianni. Domandarsi perché, allora, alle elezioni si prese… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “Stop a tetto stipendi dei superdirigenti? Vergognoso, c’impegniamo a cambiarlo”. Le… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Elezioni, Letta “Discorso alleanze ora non ha molto senso di esistere” -… - Tele_Nicosia : Elezioni, Letta “Discorso alleanze ora non ha molto senso di esistere” -