Elezioni, la sanità grande assente: si potrebbe fare molto partendo da un presupposto (Di sabato 17 settembre 2022) Il Covid sembra ci stia abbandonando e i nostri politici si stanno dimenticando della sanità. Ho letto un bellissimo articolo su Il Sole 24 Ore del 4 settembre che fa un riassunto dettagliato di tutte le dimenticanze e le incongruenze ponendo la sanità al centro. “È la grande assente di questa campagna elettorale. Dopo oltre due anni di pandemia e la retorica degli ‘angeli’ in camice bianco la sanità è stata dimenticata dalla politica che sembra concentrare i suoi slogan solo su caro bollette, tasse e pensioni. Eppure dopo lo tsunami del Covid le grandi fragilità del Servizio sanitario nazionale sono venute a galla e sono lì davanti agli occhi di tutti. E se il Pnrr rilancia gli investimenti in infrastrutture, manca l’investimento nell’infrastruttura più importante, quella che regge in piedi tutto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Il Covid sembra ci stia abbandonando e i nostri politici si stanno dimenticando della. Ho letto un bellissimo articolo su Il Sole 24 Ore del 4 settembre che fa un riassunto dettagliato di tutte le dimenticanze e le incongruenze ponendo laal centro. “È ladi questa campagna elettorale. Dopo oltre due anni di pandemia e la retorica degli ‘angeli’ in camice bianco laè stata dimenticata dalla politica che sembra concentrare i suoi slogan solo su caro bollette, tasse e pensioni. Eppure dopo lo tsunami del Covid le grandi fragilità del Servizio sanitario nazionale sono venute a galla e sono lì davanti agli occhi di tutti. E se il Pnrr rilancia gli investimenti in infrastrutture, manca l’investimento nell’infrastruttura più importante, quella che regge in piedi tutto il ...

